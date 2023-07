„Hoffnungsbrief“ als Stütze für Krebspatienten

Österreichweit erkranken jährlich ca. 40.000 Menschen an Krebs. Im Burgenland sind es laut Krebshilfe Burgenland etwa 1.400. Dennoch ist Krebs für viele ein Tabuthema, sagt die Geschäftsführerin der Krebshilfe Burgenland, Andrea Konrath.

Dem Schweigen ein Ende machen

„Zum einen sind es die Betroffenen selbst, weil sie durch die Diagnose oft in eine Schockstarre fallen und oft auch die Angehörige und das soziale Umfeld schützen wollen. Und das Umfeld, die Familie, Arbeitskollegen, Freunde sind oft auch sprachlos, wenn sie nicht wissen, wie sie mit dieser Diagnose umgehen sollen. Was treten Sie da jetzt los, wenn sie fragen: ‚Wie geht es dir?‘ Aus Sorge davor, dass die Frage ungut ankommt, stellt man sie öfters gar nicht“, so Konrath.

Schweigen führe zu sozialer Isolation

Das Schweigen bringe Betroffene in soziale Isolation oder sorge für Unverständnis, so Konrath. Darum hat die Krebshilfe Burgenland zum 30-jährigen Bestehen den sogenannten „Hoffnungsbrief“ ins Leben gerufen. Der Brief hat die Form eines Briefloses im XXL-Format. Zeilen der Hoffnung können online oder auf dem Postweg an die Krebshilfe zugestellt werden. Menschen, die an Krebs erkrankt sind, können die Zeilen dann online nachlesen. Bisher sind etwa 80 Hoffnungsbriefe bei der Krebshilfe Burgenland eingelangt.

Briefe sollen Buch werden

„Unser Ziel ist es, möglichst viele Wortspenden zu sammeln. Also wir sind von einem Ziel von circa 1.000 ausgegangen. Und diese möchten wir dann in gebundener Form für Krebspatienten zur Verfügung stellen, zum Beispiel in einem Buch oder in einer Zeitschrift, um eben wirklich Patienten in schwieriger Zeit auch Unterstützung bieten zu können“, so Konrath. Neben den Wortspenden sind auch Geldspenden für die Krebshilfe Burgenland willkommen.