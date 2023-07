Sport

Grabowski verpasst Einzug in WM-Halbfinale

Bei der Schwimm-Weltmeisterschaft in Japan hat Lena Grabowski aus Parndorf den Einzug ins Halbfinale über 200 Meter Rücken verpasst. Sie belegt in ihrer Paradedisziplin Platz 20 in den Vorläufen. Für den Aufstieg ins Halbfinale fehlt ihr eine knappe Sekunde.