Junge ÖVP will Lehre attraktivieren

Viele Jugendliche entscheiden sich gegen eine Lehre und oftmals für ein Studium. Im Vorjahr gab es 858 Lehrbetriebe – dort haben etwa 2.500 junge Menschen eine Lehre absolviert, so ÖVP Landespartei-Obmann Christian Sagartz. „Das heißt, zwei offene Lehrstellen stehen einem potenziellen Lehrstellen-Suchenden gegenüber. Das heißt, die jungen Menschen können sich durchaus aussuchen, wo sie eine Lehre absolvieren können.“

„Lehre für viele Plan B“

Trotz der großen Auswahl an freien Lehrstellen, würden viele Jugendliche diese Angebote ablehnen oder eine Lehre erst gar nicht in Betracht ziehen, sagte JVP-Obfrau Vanessa Tuder. Bei vielen sei die Lehre eine Art Plan B, so Tuder, besonders für jene, die nicht studieren gehen wollen oder nicht leicht lernen würden, diese würden deshalb eine Lehre machen das sei „total falsch in den Köpfen“.

Tour durch alle Bezirke

Um Lehrberufe wieder beliebter zu machen, startet die Junge Volkspartei Burgenland eine Sommertour. „Dazu gibt es drei große Punkte in unserer Sommerkampagne, und zwar das erste ist die Tour. Wir werden in allen Bezirken unterwegs sein, werden Betriebe besuchen, werden Lehrlinge besuchen und werden uns mit diesen auch austauschen“, so Tuder. Des Weiteren wird es einen Podcast und eine Abschlussfeier geben, so die JVP-Landesobfrau.