Wunsch vor Regionalliga-Start: Saison ohne Abstiegskampf

Erst am vorletzten Spieltag konnte der ASV Draßburg in der abgelaufenen Saison den Klassenerhalt fixieren. Heuer soll sich das ändern. Das Team von Trainer Michael Porics strebt einen Platz im Tabellen-Mittelfeld an. „Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz, auch wenn wir wissen, dass das nicht einfach wird“, sagte Porics. Vor allem mit dem Abstieg der Young Violets und Rapid II sei die Liga noch um einiges stärker geworden, so der Draßburg-Trainer.

ORF

Zum Liga-Auftakt bekommt es Draßburg mit dem FC Marchfeld Donauauen zu tun. „Wir wollen mutig auftreten und natürlich sofort anschreiben“, sagt Michael Porics.

Schwieriger Auftakt für Neusiedl

Die schwierigste Aufgabe zum Saisonstart hat der SC Neusiedl. Zu Gast ist mit TWL Elektra aus Wien der Zweitplatzierte der abgelaufenen Saison. „Für mich auch heuer eines der Top-drei Teams in dieser Liga“, so Neusiedl-Trainer Stefan Rapp. Auch die Neusiedler kämpften in der vorigen Saison bis zum Schluss gegen den Abstieg. Mit einem guten Start in die neue Saison will sich Neusiedl aber von Beginn weg allen Abstiegssorgen entledigen. „Wir wollen so schnell wie möglich den Nicht-Abstieg realisieren, um eine Situation wie in der Vorsaison zu vermeiden“, so Rapp.

Oberwart drückt auf Erwartungsbremse

Aufsteiger Oberwart will trotz neuem Trainer Klaus Guger und namhaften Neuzugängen wie Patrick Farkas oder Michael Huber bescheiden bleiben. „Prinzipiell muss man als Aufsteiger in erster Linie die Liga halten. Man hat gesehen, wie schwierig es für Siegendorf im Vorjahr war. Daher ist unser primäres Ziel der Klassenerhalt“, sagt Neo-Trainer Klaus Guger. Der sportliche Leiter, Peter Lehner, fügt hinzu: „Wir haben einen klaren Plan für die kommenden Jahre, und dieser sieht heuer einmal den Klassenerhalt vor. Trotz der Spieler, die wir geholt haben.“ Mit Patrick Farkas, Michael Huber und Lukas Ried hat die SV Oberwart drei Neuzugänge verpflichtet, die zusammen mehr als 400 Spiele in der Fußball-Bundesliga bestritten haben.

ORF

Auch wenn die Ziele klein gehalten werden, ist die Oberwarter Mannschaft bereit für die Regionalliga. „Mit so einer Mannschaft muss es aber auch Ziel sein, mindestens vorne mitzuspielen. Wenn das nicht in diesem Jahr gelingen sollte, ist es kein Problem. Aber auf die nächsten zwei, drei Jahre wollen wir das machen“, sagt Neuzugang Patrick Farkas. Die SV Oberwart spielt erstmals seit 2016 wieder in der Regionalliga. Zum Auftakt kommt heute um 19:30 Uhr der Traditonsverein Wiener Sport-Club nach Oberwart.

1. Spieltag Regionalliga Ost: