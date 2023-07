Hohe Zinsen: Bauen für viele unleistbar

Die Bauwirtschaft verzeichnet dramatische Einbrüche im Auftragsvolumen. Im Burgenland werden heuer um etwa 80 Prozent weniger Einfamilienhäuser gebaut als im Vorjahr, schätzt der Innungsmeister der Bauwirtschaft Berhard Breser. Auch im sozialen Wohnbau ist der Rückgang stark. Die OSG verzeichnet bei den Wohnungen ein Minus von 60 Prozent, bei Reihenhäusern 20 Prozent, sagt OSG-Vorstandsobmann Alfred Kollar. „Das Hauptproblem ist die Höhe der Zinsen. Der Anstieg, der in den letzten zwölf Monaten zu verzeichnen ist, hat dazu geführt, dass sich sehr viele diese Annuitätenzahlungen nicht mehr leisten können“, so Kollar.

Forderung nach Senkung der Mehrwertsteuer

Dazu kommen die hohen Baukosten, die nur ganz langsam sinken. Die Zinsen werden von der Europäischen Zentralbank festgelegt. Was Österreichs Politik machen könnte? Innungsmeister Bernhard Breser fordert eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Baumaterial. „Ich denke, zumindest auf einen Prozentsatz von 20 Prozent auf zehn Prozent. Da hilft man natürlich nicht allen, die ein Einfamilienhaus bauen wollen, jedoch sehr vielen Leuten. Und das ganze ‚Werkl‘, wenn ich es so nennen darf, beginnt dann hoffentlich nächstes Jahr wieder zu laufen“, so Breser.

Banken: 70 Prozent weniger Wohnbaukredite als 2022

Eine Lockerung der Vergaberichtlinien für Wohnbaukredite würde nicht viel bringen, sind sich Breser und Kollar einig. Gefordert wird diese Lockerung vom Spartenobmann der Banken, Alexander Kubin. Die Verordnung sei unnötig, denn die Banken würden ohnehin darauf achten, Kredite nur an Menschen zu vergeben, die es sich leisten können. Die Banken haben heuer um etwa 70 Prozent weniger Wohnbaukredite vergeben als im Vorjahr.