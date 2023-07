Braundöder muss um Stammplatz kämpfen

Im ersten Pflichtspiel der neuen Spielzeit musste Matthias Braunöder zunächst mit der Ersatzbank vorliebnehmen. Erst in Minute 65 wurde er am Freitag beim 7:0-Sieg der Austria gegen Spittal an der Drau im ÖFB-Cup eingewechselt. Schon gegen Ende der abgelaufenen Saison war Braunöder unter Trainer Michael Wimmer nicht immer gesetzt. Ein nach wie vor ungewohntes Gefühl für den 21-Jährigen, der bei den Veilchen zu den Publikumslieblingen zählt.

Braundöder will zurück in die Startelf

Nachdem er sich im Herbst 2021 in die Stammelf gespielt hatte, war er von dort lange nicht mehr wegzudenken. „Natürlich bin ich nicht gerade zufrieden damit, wie es jetzt ist“, sagte Braunöder gegenüber dem ORF Burgenland. „Diese Rolle gilt es aber anzunehmen. Mit guten Leistungen kann man das schnell wieder drehen“, so Braunöder. Mit Coach Michael Wimmer habe er jedenfalls darüber gesprochen, was es dafür braucht.

ORF

„Für ihn ist wichtig, dass man in der Mitte die zweiten Bälle gewinnt und viel kommuniziert. Da waren wir uns nicht immer ganz einig. Aber mein Ziel ist es jetzt, wieder in jedem Spiel von Anfang an zu spielen“, so Braunöder.

Erster Prüfstein im Europacup

Am Sonntag startet die Austria mit einem Heimspiel gegen Sturm Graz in die neue Bundesliga-Saison. In der Startformation stehen würde Braunöder aber wohl am liebsten schon am Donnerstagabend. Im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Conference League treffen die Veilchen in Wien auf den bosnischen Vizemeister Borac Banja Luka. ORF1 überträgt die Partie ab 20.15 Uhr live.

„Ein Gegner, über den wir nicht so viel wissen, wie normalerweise in der Liga. Aber unsere Chancen stehen gut. Wenn wir unsere Leistung bringen, können und werden wir auch weiterkommen“, so Braundöder. Drei Runden muss die Austria insgesamt überstehen, um sich für die Gruppenphase der Conference League zu qualifizieren. Bei einem Weiterkommen gegen Banja Luka würde in der nächsten Runde der Sieger des Duells Ordabasy Schymkent aus Kasachstan gegen den polnischen Vizemeister Legia Warschau warten.