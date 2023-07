Weniger FSME-Impfungen, mehr Infektionen

Weil Zecken die milden Winter leichter überleben und im Frühjahr früher aktiv werden können, fällt die heurige Saison laut Albrecht Prieler, Kinderarzt und Impfreferent bei der Ärztekammer Burgenland, noch stärker aus als sonst. „Bei den Daten bis Mitte Mai gab es heuer einen deutlichen Trend. Bis dahin sind fast 50 FSME-Erkrankte in den Spitälern aufgenommen worden. Wenn das so weitergeht, dann sind wir über den Werten vom Vorjahr“, so Prieler.

Geringere Durchimpfungsrate sorgt für mehr Fälle

Auch eine geringe Durchimpfungsrate ist einer der Gründe für die vielen Fälle. Bedingt durch die Coronavirus-Pandemie habe die Impffreudigkeit der Bevölkerung abgenommen. „Die Leute vergessen aber vielleicht auch, dass eine Auffrischungsimpfung oder eine Grundimmunisierung anstehen würde“, so Prieler.

Dr. Mateusz Markowicz/Uni Wien

Nicht jeder Zeckenbiss muss zu einer Infektion führen. Möglich sind jedoch zwei Arten von Erkrankungen. „Wenn der Zeck infiziert ist, dann kann ich einerseits FSME, die Frühsommer-Meningo-Enzephalitis, bekommen. Nach einer Inkubationszeit von sieben bis zehn Tagen kann es mit Fieber, Kopfschmerzen und leichten Gliederschmerzen beginnen und schlimmstenfalls in einen schweren Verlauf übergehen“, so Prieler.

Borreliose-Übertragung als zusätzliche Gefahr

Ganz anders sei das bei der Borreliose. Das sei ein Bakterium, das auch durch die Zecken übertragen werde. „Die Symptome treten hier erst nach zwei bis drei Wochen auf. Es muss nicht immer die Bissstelle sein. Oft kommt es an irgendeiner Stelle am Körper zu einem roten Ring, der dann größer wird und zu wachsen beginnt. Das sind die Frühzeichen einer Borreliose. Die kann ich, wenn ich sie rechtzeitig erkenne, antibiotisch behandeln“, sagte Prieler.

Kinder können ab dem sechsten Lebensmonat gegen FSME geimpft werden, eine Auffrischung ist dann alle fünf Jahre nötig. Für Menschen über 60 werde eine Auffrischung nach drei Jahren empfohlen, so Prieler.