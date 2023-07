Radio Burgenland regionale Nummer eins

Radio Burgenland ist und bleibt die regionale Nummer eins im Burgenland. Die Zahlen dazu: Rund ein Drittel der über 35-Jährigen hört regelmäßig Radio Burgenland. Der Marktanteil in dieser, der wichtigsten Zielgruppe für das ORF-Regionalradio, liegt aktuell bei 34 Prozent. Zum Vergleich: Alle privaten Radioanstalten zusammen kommen auf 22 Prozent.

Marktanteil bei 27 Prozent

Ein Blick auf die Gesamtbevölkerung, also alle Radio-Hörerinnen und Hörer ab zehn Jahren, zeigt, dass hier der Marktanteil von Radio Burgenland bei 27 Prozent liegt. Abgefragt werden diese Werte im Radiotest. Dabei werden 12.000 Interviews telefonisch und online in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres durchgeführt.

Vereins-Festspiele kommen im Herbst zurück

ORF-Burgenland-Landesdirektor Werner Herics bedankte sich bei den Burgenländerinnen und Burgenländern für die jahrelange Treue. Radio Burgenland werde auch künftig viel bieten, so Herics. Im Herbst etwa kommen die ORF Burgenland Vereins-Festspiele zurück. Ab 28. August 2023 treten zehn Wochen lang burgenländische Vereine in den spielerischen Wettstreit um den Wochengewinn von 1.000 Euro. Gespielt wird in jeweils fünf unterhaltsamen Runden von Montag bis Freitag in „Guten Morgen Burgenland“.