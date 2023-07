Polizei erfolgreich bei Nachwuchssuche

67 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beginnen im September die Ausbildung zur Polizistin beziehungsweise zum Polizisten. Das sind so viele, dass sie gar nicht alle im Schulungszentrum im Burgenland untergebracht werden können. Daher werden die Klassen aufgesplittet. 25 Männer und Frauen werden im Burgenland unterrichtet, 42 in Traiskirchen (Niederösterreich), wo es ebenfalls ein Ausbildungszentrum gibt. Zum einen sei diese hohe Zahl an Anmeldungen sehr erfreulich, so Polizeisprecher Heinz Heidenreich – denn bei der letzten Aufnahme haben lediglich 13 Schülerinnen und Schüler begonnen. Und zum anderen sei auch die Frauenquote von 42 Prozent als sehr positiv zu bewerten.

Neues Personal dringend benötigt

Die 67 angehenden Polizistinnen und Polizisten durchlaufen ab September eine zweijährige Ausbildung und werden dann im Burgenland eingesetzt. Und hier werden sie auch händeringend gebraucht, so Heidenreich. Denn viele Abgänge und geburtenschwache Jahrgänge bewirken, dass es auch künftig viele Löcher zu stopfen gibt. Daher wird voraussichtlich auch im März 2024 ein nächster Kurs starten.