Was bringt Menschen dazu, Brände zu legen?

Mehr als eine Woche lang hielt eine Brandserie die Gemeinde Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) in Atem. Die Feuerwehren des Bezirks waren über Tage ständig in Bereitschaft, weil nicht klar war, wann und wo der nächste Brand ausbrechen würde. In nur neun Tagen wurde elfmal Feuer gelegt – mehr dazu in Brandserie: Verdächtiger in elf Fällen geständig. Letztlich wurde ein 31-jähriger Mann in der Nacht auf Sonntag auf frischer Tat ertappt, als er gerade wieder Strohballen anzünden wollte – mehr dazu in Brandstifter bleibt in Untersuchungshaft.

Psychische Störungen oft als Ursache

Seither ist man auf der Suche nach einem Motiv für die Brandstiftungen. Solche Straftaten sind oft auf psychische Störungen zurückzuführen. „Das ist eine Impulskontrollstörung. Da muss man dann schauen, ob es sich um Pyromanie handelt oder um normale Brandstiftung. Der Pyromane hat ein starkes Verlangen Brände zu legen und macht es auch mehrmals. Er hat nicht das Motiv, dass er es aus Rache oder politischem Interesse macht, sondern er hat Freude an dem Tun“, so Patek.

Psychotherapeutin Vera Patek im Gespräch ORF-Burgenland-Reporterin Corina Kaufmann im Gespräch mit Vera Patek

Es sei eine Tat, die man leicht begehen könne, aber sie habe eine große Auswirkung. Es müsse gelöscht werden und es sei ein riesiger Aufwand und Auflauf. „Wenn jemand einen niedrigen Selbstwert hat, dann ist das, abgesehen von dem Feuer, natürlich etwas, das so zusätzlich dazukommen kann“, sagte Patek.

Wenig Erfahrungswerte in Sachen Therapie

Pyromanie sei eine recht seltene Erkrankung. Unter allen Brandstiftungen, die es gebe, würden 39 Prozent auf Pyromanie zurückfallen. Das müsse man dann genau abklären, welche Motive und Verhaltensweisen dahinterstehen würde, damit man das einordnen könne. Empfehlenswert sei eine kognitive Verhaltenstherapie. Es gebe aber auch andere Therapieformen, die einen guten Zugang hätten. Man habe aber noch wenig Erfahrungswerte damit, weil es eine seltene Erkrankung sei, sagte Patek.