Es ist der erste Österreich-Besuch des vietnamesischen Präsidenten in dieser Funktion. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) empfängt das vietnamesische Präsidentenpaar am Vormittag um 9.30 Uhr im Hof des Schlosses Esterhazys. Danach wird sich der hohe Besuch ins Goldene Buch des Landes Burgenland eintragen. Bei einem anschließenden Arbeitsgespräch ist erneuerbare Energie ein wichtiges Thema. In diesem Bereich hat das Burgenland ja einiges an Know-how und Erfahrung vorzuweisen.

Organischer Stromspeicher ein Thema

Auch der Wind- und Solarpark Schattendorf mit dem neuen organischen Stromspeicher soll bei dem Treffen zur Sprache kommen – mehr dazu in Erster organischer Stromspeicher geliefert. Vietnam ist laut Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) interessiert daran, die Energiewende voranzutreiben und erneuerbare Energieträger in den kommenden Jahren auszubauen.