ÖFB-Cup: Oberwart verliert gegen Stripfing

Oberwart zeigte sich lange Zeit ebenbürtig mit Stripfing. Die erste Hälfte verlief ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. Neuzugang Lukas Ried hatte die beste Möglichkeit der Hausherren auf die Führung. „Ich glaube, wir haben die erste Halbzeit sehr offen gestaltet. Wir haben auch die Möglichkeit gehabt, in Führung zu gehen“, resümiert SVO-Cheftrainer Klaus Guger.

Klassenunterschied zeigte sich spät

Nach Seitenwechsel übernahm Stripfing das Kommando. Die Gäste aus Niederösterreich hatten eine Vielzahl von guten Chancen, unter anderem durch den Burgenländer Stefan Rakowitz. „Zweite Halbzeit haben wir uns ein wenig zurückgezogen. Da haben wir gesehen, dass Stripfing eine spielerisch sehr gute Mannschaft ist, mit guten Einzelspielern“, sagte Oberwart-Neuzugang Patrick Farkas.

Nach einem Konter traf Darijo Pecirep in Minute 65 zum 1:0 für Stripfing. Lukas Haubenwaller legte in Minute 88 mit dem 2:0 für die Niederösterreicher nach.

Traumtor von Farkas reichte nicht

Oberwart steckte aber nicht auf und kam in der ersten Minute der Nachspielzeit noch zum Anschlusstreffer. Neuzugang Patrick Farkas erzielte mit einem sehenswerten Volley das 1:2 in seinem ersten Pflichtspiel für Oberwart. Kurz keimte Hoffnung auf im Informstadion. Diese wurde aber durch das dritte Tor der Stripfinger von Joshua Steiger jäh zunichtegemacht. „Ich glaube, der Unterschied war, dass Stripfing kaltschnäuziger war und auch vom Spielverlauf her das Quäntchen Glück auf seiner Seite hatte“, sagte SVO-Neuzugang Michael Huber. Trainer Klaus Guger ergänzte: „Ich glaube schon, dass der Sieg in Ordnung geht. Aber wir haben eine gute Leistung geboten, auf die man aufbauen kann“.

Meisterschaftsstart in einer Woche

Für Oberwart, den SC Neusiedl und Parndorf endete die ÖFB-Cup-Reise bereits in der ersten Runde. Ab sofort liegt der Fokus aber auf der Liga. Kommendes Wochenende startet die Regionalliga-Ost aus der Sommerpause. Oberwart trifft am Freitag im ersten Spiel nach dem Aufstieg zu Hause auf den Traditionsverein Wiener Sport-Club.