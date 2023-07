Teils dramatische Ernteausfälle für Obstbauern

Frost im Frühjahr, Kälte und Nässe, Pilzkrankheiten, Schädlingsbefall: Es sind viele Widrigkeiten, die den heimischen Obstbauern heuer zu schaffen machten. Die Lage sei je nach Kultur und Obstart dramatisch, vor allem bei Kulturen, die einen Totalausfall zu verzeichnen hätten, sagte der Präsident des burgenländischen Obstbauverbandes, Johann Plemenschits.

Bei Zwetschken fast Totalausfall

Vor allem bei früh blühendem Steinobst ist der Ertrag heuer äußerst gering. Das sehe man bei den alten Marillensorten, die zu 80, 90 Prozent ausgefallen seien, so Plemenschits. Bei der Kirsche sei der Großteil aufgrund von Frost oder Blütenmonilia (eine Pilzkrankheit) ausgefallen. Auch Zwetschgen finde man kaum auf den Bäumen.

Ernte bei Äpfel und Birnen variiert je nach Lage

In seinem eigenen Pfirsichgarten in Klostermarienberg muss Plemenschits mit einer Minimalernte rechnen. Was der Frost übrig gelassen hat, fressen jetzt die Wespen noch vor der Reife der Pfirsiche. Um die verbleibenden Früchte zu schonen, musste der Obstbauer Netze über die Bäume spannen. Bei anderen Kulturen, wie Äpfeln und Birnen sei die Situation sehr unterschiedlich, erzählte Plemenschits. Es gebe Kulturen, die fast leer seien und daneben gebe es welche, die tadellos im Ertrag stehend seien und eine schöne Ernte brächten.

Auch wenn das Erntejahr heuer alles andere als rosig ist, appelliert der Obstbau-Präsident an die Konsumentinnen und Konsumenten, möglichst heimisch und saisonal einzukaufen – trotz mitunter höherer Preise. Denn nur durch die Treue der Kundschaft könne es weiterhin Obst aus dem Burgenland geben.