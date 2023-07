Sammeln für Traktor und Lastentier

Die MIVA-Christophorus-Aktion erinnert an den Schutzpatron aller Reisenden: den heiligen Christophorus. Spenden und Fahrzeugsegnungen sollen ein Dank für unfallfreies Reisen sein.

„Pro unfallfreiem Kilometer einen Zehntel-Cent für ein MIVA-Fahrzeug“ – so lautet die konkrete Spendenbitte bei der Kirchensammlung rund um den Christophorus-Sonntag.

Vom Traktor bis zum Maultier

Unterstützt werden etwa Projekte in Indien, Senegal und Süd-Haiti. So soll zum Beispiel in der indischen Diözese Sagar ein Traktor um 20.000 Euro angeschafft werden. Im Senegal hat ein Dorfentwicklungsverein die MIVA um Finanzierung eines Lastenmotorrads mit Anhänger um 2.500 Euro ersucht. In Süd-Haiti finanziert die MIVA 50 Maultiere, die Lasten transportieren sollen. Eines kostet etwa 400 Euro.

Spenden und Segnungen

Um Spenden zu sammeln, werden in der Diözese Eisenstadt auch Fahrzeugsegnungen veranstaltet, am Sonntag in der Dompfarre Eisenstadt, in St. Michael bei Güssing und in Wulkaprodersdorf. Am Montag werden in Illmitz Fahrzeuge gesegnet. Zu den Fahrzeugsegnungen sind alle Arten von Fahrzeugen zugelassen, vom Auto über Traktor, Fahrrad und Moped bis zum Kinderwagen.