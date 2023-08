Forum Alpbach im Dialog mit Jungen

Das Forum Alpbach wurde 1945 ins Leben gerufen, um gegen Nationalsozialismus und Kommunismus einzutreten und den Traum von Demokratie, Freiheit, Frieden und Wohlstand zu verwirklichen. Die Herausforderungen sind auch fast 80 Jahre später noch riesig – Stichwort Krieg in der Ukraine, Klimaschutz und Energiekrise. Heuer steht das Forum unter dem Generalthema „Bold Europe“ – also „Mutiges Europa“. Dafür suchte das Forum junge Menschen, die mitdiskutieren wollen.

Entscheidungsträger mit Meinung der Jungen konfrontieren

Der Jugendverein Club Alpbach Burgenland ermöglicht es ihnen, an der Konferenz teilzunehmen. Es sei sehr wichtig, dass junge Leute in Alpbach dabei seien, damit die Entscheidungsträger mit den Themen der Jungen konfrontiert würden und damit sich die Zukunft so entwickle, dass es für junge Leute lebenswert sein werde, sagte die Präsidentin des Clubs Alpbach Burgenland, Anna Ringauf.

Hoffen auf spannende Leute und neue Inputs

Der Verein vergab heuer acht Stipendien. Seminare, Podiumsdiskussionen und die Möglichkeit zu Gesprächen mit wichtigen Entscheidungsträgern in lockerem Rahmen stehen für die Stipendiatinnen und Stipendiaten in Alpbach auf dem Programm. Er erwarte sich „unglaublich spannende Leute“, viele spannende Meinungen und generell eine gute Zeit, sagte Stipendiat Peter Wolfram. Sie hoffe auf viele Inputs und die Gelegenheit, ihre Meinung vertreten zu können, meinte Stipendiatin Natascha Tanczos. Das Forum Alpbach dauert von 19. August bis 2. September.