RH-Kritik an Coronavirus-Massentests

Am Beginn der Pandemie hat es wenige Tests gegeben. Daher hat sich die Teststrategie zunächst auf Menschen mit Symptomen oder mit besonderem Risiko konzentriert. Als dann mehr Antigentests zur Verfügung gestanden sind, hat der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz im November 2020 Massentests angekündigt. Rund 5,2 Milliarden Euro hat dieses Testprogramm bis März 2022 kostet.

Sechszehnmal soviele Tests pro Kopf wie in Deutschland

Diese Zahl hat der Rechnungshof aufgrund aller verfügbaren Daten errechnet. Im internationalen Vergleich seien die Kosten für Tests in Österreich sehr hoch, so der Rechnungshof: Im Vergleich zu Deutschland etwa sei in Österreich pro Person sechzehnmal so viel getestet worden – mehr dazu in Rechnungshof kritisiert CoV-Teststrategie. Allerdings habe es keine Vorgaben für die Umsetzung der Massentests an die Länder gegeben, obwohl der Bund alles bezahlt hat, kritisiert der Rechnungshof. Daher hätten die Länder die durchgeführten Tests auch uneinheitlich gemeldet.

APA/dpa/Sebastian Gollnow

Burgenland mit 12,5 Millionen Tests Schlusslicht

Spitzenreiter bei den Testungen war Wien, wo es so viele PCR-Tests wie in allen Bundesländer zusammen gab. Das Burgenland ist – wohl auch aufgrund seiner Bevölkerungszahl – das Schlusslicht der Tabelle. Im Land sind laut Rechnungshof bis Ende März 2022 insgesamt 12,5 Millionen Tests gemacht worden – davon waren mehr als drei Millionen PCR-Tests.