Neusiedler See: Segler wieder verstärkt aktiv

Nach dem historischen Wassertiefstand im vergangenen Sommer haben 2022 ab Juli keine Segelregatten mehr auf dem Neusiedler See stattfinden können. Heuer sieht die Lage zumindest ein wenig besser aus. Der Wasserpegel des Neusiedlersees ist um gute zehn Zentimeter höher – mehr dazu in Regenfälle füllen Neusiedler See weiter. „Im heurigen Jahr haben wir bis März auch gedacht, dass wir die Saison gar nicht beginnen können. Aber nach den Regenfällen hat sich gezeigt, dass sich der See wieder so weit gefüllt hat, dass ein schönes

Segeln eigentlich möglich ist“, sagt Walter Tremmel, Präsidenten des Yacht Clubs Mörbisch.

ORF

Und so gibt es auf dem seit Mai wieder laufend Regatten. Am vergangenen Wochenende hat etwa in Rust der sogannte Südseecup stattgefunden. Tremmel nimmt mit seinem Sohn derzeit an einer Rennen vor Mörbisch teil. Mit dabei sind auch einige Starterinnen und Starter aus dem Ausland. Auch sie haben die Situation auf dem Neusiedler See mit Bangen mitverfolgt.

ORF

„Wir sind ja schon zum vierten Mal am Neusiedler See. Es ist immer sehr spannend, weil der See ist sehr unberechenbar und für uns Norddeutschen mit dem flachen Gewässer klarzukommen, ist schon recht schwierig. Von daher ist es für uns eine Herausforderung, immer wieder. Aber es ist ein Traumrevier hier“, sagt einer der Teilnehmer bei der Regatta. Aktuell kann auf dem Neusiedler See also noch wettkampfmäßig gesegelt werden kann. Wie lange das heuer noch möglich sein wird, bleibt abzuwarten. Der Wasserstand wird um diese Jahreszeit jedenfalls traditionell wieder laufend weniger.