Neusiedl verliert im Cup klar

Speziell in der ersten Halbzeit waren die Hausherren mit dem Tempo des Zweitligisten überfordert. Nach sechs Minuten liesen sie sich von einem schnell abgespielten Freistoß überrumpeln. Andre Leipold verwertete den Nachschuss für die Gäste zur frühen Führung.

„Verdient ausgeschieden“

Noch innerhalb der ersten halben Stunde legte Lafnitz zweimal nach und so stand es schon zur Pause 3:0 für die Gäste. In der zweiten Halbzeit konnte Neusiedl besser mithalten und erzielte per Elfmeter durch Sebastian Toth den Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es aber nicht mehr, Lafnitz gelang durch Philipp Siegl kurz vor Schluss noch der Treffer zum 1:4.

GEPA/Johannes Friedl

Der Gegner sei speziell in der ersten Halbzeit überlegen gewesen, da habe man die Zweitliga-Erfahrung gemerkt. In der zweiten Halbzeit sei man besser im Spiel gewesen, vor allem nach dem 1:3. „Unterm Strich ist Lafnitz aber verdient weitergekommen“, sagte Neusiedl-Trainer Stefan Rapp. Beim Start in die Regionalliga-Saison soll es für Neusiedl nächste Woche gegen TWL Elektra aus Wien schon besser laufen. Am Freitag kommt es im ÖFB-Cup zum Burgenland-Derby zwischen Parndorf und Draßburg. Am Samstag empfängt die SV Oberwart den SV Stripfing.

SC Neusiedl am See 1919 – SV Licht-Loidl Lafnitz 1:4 (0:3)

Neusiedl am See, Sportzentrum, 421 Zuschauer, SR Robert Radev

Torfolge:

0:1 Leipold (6.)

0:2 Jurica Poldrugac (14.)

0:3 Jurica Poldrugac (28.)

1:3 Toth (68./Elfmeter)

1:4 Siegl (88.)

Neusiedl: Gindl, Streimelweger, Töpel, Assim (45./Tatzer), Kirschner (67./S. Toth), Bucur, D. Toth, Wodicka, Gatto, Breuer, M. Toth

Lafnitz: Zingl, Mihaljevic, Feyrer, Sene, Schribl (55./Butkovic), Poldrugac, Prohart (55./Trograncic), Lederer, Leipold (85./Radics), Murataj (71./Siegl), Burmeister (71./Neubauer)