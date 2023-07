Freunde, Verwandte und selbstverständlich auch der Musikverein haben Anna Fuhrmann in Wallern (Bezirk Neusiedl am See) begrüßt. Sie und ihre Schwester Lisa sind zurück von der Weltmeisterschaft in der Mongolei und wurden in Wallern bei richtiger Volksfeststimmung empfangen.

Jiu-Jitsu Weltmeisterin herzlich empfangen

Jiu-Jitsu-Dynastie

Für Lisa, die selbst schon WM-Bronze in der Allgemeinen Klasse und Gold in der U21 gewonnen hat, reichte es diesmal nicht zur Medaille, sie wurde Fünfte. Umso größer ist aber die Freude für ihre Schwester.

Nach langer Verletzungsgeschichte krönte sich Anna Fuhrmann in der Klasse bis 48 Kilogramm souverän zur Weltmeisterin – und konnte ihr Glück im ersten Moment kaum fassen. Die erste Goldmedaille für die Fuhrmann-Töchter in der Allgemeinen Klasse ist die Fortsetzung der Erfolgsgeschichte einer wahren Jiu-Jitsu-Dynastie. Vater Ferdinand holte den Weltmeistertitel 1994, an der Seite seiner Schwester, Sabine Kampf erstmals ins Burgenland.