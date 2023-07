Höhere Gehälter ziehen Ärzte an

Ulrike Weber ist nach Jahren in Wien und im Ausland seit April die neue Leiterin für Anästhesie und Intensivmedizin im Krankenhaus in Oberpullendorf. Sie bewarb sich allerdings nicht wegen des höheren Gehalts, sondern wollte zurück in ihre Heimat.

Weber: Auch Work-Life-Balance für Jungärzte wichtig

Die deutlich höheren Gehälter im Burgenland sieht sie allerdings als große Wertschätzung. „Das ist wichtig für alle, die in Gesundheitsberufen arbeiten. Aber es ist sicher nicht ausschlaggebend. Vor allem für die junge Generation ist es einfach wichtig, dass sie eine sehr strukturierte und fundierte Ausbildung kriegen, ebenso ein gutes Arbeitsklima und natürlich ist auch die Work-Life -Balance ein wichtiger Faktor“, so Weber.

Das Gehalt sei fair, das Umfeld attraktiv, betonte Stephan Kriwanek, medizinischer Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland – mehr dazu in Doppelspitze für Gesundheit Burgenland. Man sei auf einem guten Weg, den Ärztemangel in den Spitälern zu beseitigen.

Drei Viertel der Stellen sollen bis Jahresende besetzt sein

Von Jänner bis Juni gab es in Burgenlands Spitälern 69 Zugänge bei 34 natürlichen Abgängen, etwa in die Pension. Dadurch ergibt sich im ersten Halbjahr ein Nettozuwachs von 35 Ärztinnen und Ärzten. Bis Dezember sind weitere 43 Zugänge fixiert, ebenso neun Abgänge, das bedeutet wiederum einen Nettozuwachs von 34 Ärztinnen und Ärzten. Über das ganze Jahr rechnet man heuer mit 69 Nettozugängen für mindestens 80 offene Stellen. „Die Bilanz schaut so aus, dass wir mit hoher Sicherheit sagen können, dass wir bis Jahresende zumindest drei Viertel aller freien Ärztestellen in burgenländischen Spitälern besetzt haben werden“, so Kriwanek.

Auch andere Bundesländer, wie die Steiermark, ziehen nach und erhöhen ebenfalls die Gehälter. Künftig werde das Burgenland also anders punkten müssen. Wichtig sei es, Spezialisten zu bekommen, die neue Aktivitäten aufbauen, in denen sich junge Ärzte wiedererkennen, dann würden sie auch bleiben, so Kriwanek.