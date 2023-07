Gemeinden übernehmen Caritas-Kindergärten

In Ollersdorf, Unterfrauenhaid, Lackendorf, Deutsch Tschantschendorf, Rechnitz und Strem betreibt die Caritas Kindergärten bzw. Kinderkrippen. Caritas-Direktorin Melanie Balaskovics bestätigte, dass sich die Caritas als Betreiberin mit 1. Jänner 2025 zurückziehen wird. Notwendig sei der Schritt, weil die zuständige Geschäftsführerin in Pension geht. Dann gehen die genannten Betreuungseinrichtungen an die jeweilige Gemeindeverwaltung über.

Übergabe wird begleitet

Die Gemeinden seien dazu verpflichtet, die Kindergärten weiterzuführen, so Balaskovics. Sie betonte, dass man seitens der Caritas die Gemeinden beim Übergabeprozess entsprechend begleiten werde. Die Gemeinde Rechnitz beispielsweise sei bereits vor geraumer Zeit von sich aus an die Caritas herangetreten und bekundete ihr Interesse daran, den Kindergarten und die Kinderkrippe zu übernehmen.