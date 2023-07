Chronik

Nach Badeunfall: 35-Jähriger im Spital gestorben

Ein 35-jährige Mann aus Rumänien, der am Montag nach einem Sprung in den Pusztasee in Andau (Bezirk Neusiedl am See) nicht mehr aufgetaucht war und gerettet werden musste, ist nun im Krankenhaus verstorben.