Wieder mehr Biobauern im Burgenland

Gründe für den Anstieg sind laut Landwirtschaftskammer die hohe Nachfrage nach Bio-Produkten sowie Betriebsübernahmen durch jüngere Landwirte. In Relation zur Gesamtfläche betrage der Bio-Anteil im Burgenland 37 Prozent an der landwirtschaftlichen Nutzfläche, sowie 39 Prozent an der Ackerfläche, das sind fünf Prozent mehr als im Vorjahr.

Durchschnittliche Ernte

Grundsätzlich rechnet die Landwirtschaftskammer heuer mit einer durchschnittlichen Getreideernte. Die Qualität der Ernte werde regional sehr unterschiedlich ausfallen, so Kammerpräsident Nikolaus Berlakovich. Der Raps etwa habe anfangs gut ausgeschaut, die Erträge seien jetzt aber in vielen Regionen enttäuschend. Dafür habe der Weizen im Bezirk Neusiedl am See, wo die Getreideernte bereits abgeschlossen ist, gute Qualität, so Berlakovich. Mengenmäßig liegen die Erwartungen über den 277.000 Tonnen im Vorjahr, nämlich bei 290.000 Tonnen.

Kaltes Frühjahr machte Probleme

Wegen des kalten und feuchten Wetters habe es bei einigen Kulturen Probleme gegeben – wie etwa beim Ölkürbis und der Zuckerrübe. Beim Ölkürbis waren 500 Hektar betroffen – trotz Wiederanbaus kam es zu einem Flächenabgang von rund 200 bis 300 Hektar. Neben der nassen und kalten Witterung zum Anbautermin spielen dabei laut Landwirtschaftskammer auch fehlende Beizmittel eine Rolle, die durch eine EU-Verordnung verboten wurden. Bei den Zuckerrüben habe auch der Rüsselkäfer regional für Schäden gesorgt. 100 bis 200 Hektar waren betroffen.