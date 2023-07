Immer mehr ungebetene Gäste im Garten

Aufgrund des Klimawandels fühlen sich viele Insekten aus warmen Gebieten auch bei uns wohl, die Pflanzen können sich zudem auch schlechter zur Wehr setzen. „Es gibt viele Umstellungen, durch diese trockenen Winter. Durch die Hitze haben die Pflanzen Stress, das schädigt das Immunsystem und Schädlinge haben mehr Platz anzugreifen“, sagt die Gartenexpertin Ursula Maly-Kogler.

Reiswanze saugt Pflanzen aus

Zu den Schädlingen, die der Klimawandel ins Burgenland gebracht hat, gehört auch die Reiswanze. Ihr eigentlicher Lebensraum liegt im Süden Europas. Die Reiswanze hat eine Vorliebe für Tomaten, Paprika und Bohnen.

„Die Reiswanze saugt den Wirtspflanzen den Saft aus. Das führt dann zu Schäden an Blättern und an Stängeln“, so Maly-Kogler. Sie rät, die Wanzen am besten in den Morgenstunden von den Pflanzen abzuklauben und zu entsorgen, aber nicht auf dem Komposthaufen.

Pflanzen stärken

Neben der Reiswanze machen Läuse, Milben und der Buchsbaumzünsler den Gärtnern das Leben schwer. Gegen Läuse könne man Schmierseife und Brennnessel-Jauche einsetzen. „Und ganz wichtig: Die Pflanzen stärken, d.h. sie entsprechend düngen und wässern, am besten mit biologischen Düngemitteln“, so der Ratschlag der Gartenexpertin.

ORF/Corina Kaufmann

Im Garten zähle vor allem das Gleichgewicht. „Auch Schnecken sind auf gewisse Weise Nützlinge im Garten, weil sie abgestorbene Pflanzenreste etc. vertilgen und somit wie eine Hygienepolizei unterwegs sind. Nehmen sie Überhand, sind sie natürlich eine Plage“, so Maly-Kogler.