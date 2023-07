Einbrüche: Urlaubszeit als Hochsaison

Eine ungesicherte Balkontür an der Hinterseite des Hauses, der Schlüssel in einer Blumenkiste oder eine Leiter in der Garage. Mit solchen Dingen macht man es Einbrechern und Dieben oft viel zu einfach.

Wertgegenstände dokumentieren

Im Haus suchen Einbrecher häufig Schmuck, Bargeld, Kreditkarten, Münzsammlungen oder wertvolle Uhren. Diese Dinge sollte man laut der Landespolizeidirektion per Foto und Liste dokumentieren, damit man sie im Fall des Falles besser suchen kann. Außerdem könnte man Wertsachen und Dokumente in ein Schließfach bei der Bank bringen oder bei Verwandten zwischenlagern.

Einbrüche würden aber natürlich das ganze Jahr über passieren, nicht nur in der Urlaubszeit. „Fakt ist, immer wenn Eigentum unbeobachtet und relativ frei zugänglich, dann kommt es vor, dass diese Situation ausgenutzt wird“, so Chefinspektor Heinz Heidenreich von der Polizei. Bei einem Einbruch solle man Ruhe bewahren, die Polizei rufen und nichts im Haus verändern, damit die Kriminalpolizei Spuren sichern könne, so Heidenreich.