Chronik

Stopptafel übersehen: Sechs Verletzte nach Kollision

Ein Verkehrsunfall bei einer Kreuzung auf der L332 zwischen Draßmarkt und Neutal (Bezirk Oberpullendorf) hat am Dienstagabend sechs Verletzte gefordert. Ein 68-jähriger Autofahrer dürfte eine Stopptafel übersehen haben und deshalb in den Pkw einer 47-Jährigen gekracht sein, berichtete die Polizei am Mittwoch.