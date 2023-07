Forchtenstein wiederholt Wahl im September

Die burgenländische Landesregierung hat den neuen Termin in einer am Dienstag kundgemachten Verordnung festgelegt. Stichtag bleibt wie bei der aufgehobenen Wahl im vergangenen Oktober der 5. Juli 2022. Die Kandidaten der Stichwahl sind SPÖ-Bürgermeister Alexander Knaak, der die aufgehobene Wahl mit nur fünf Stimmen Vorsprung gewann, und ÖVP-Vizebürgermeister Josef Neusteurer.

Landeswahlbehörde wies Anfechtung ab

Die Bürgermeisterstichwahl in Forchtenstein muss wiederholt werden, weil die Wahlleiterin der Gemeindewahlbehörde den Wahlakt entgegen den Bestimmungen der Gemeindewahlordnung eigenmächtig geöffnet und dann unverschlossen zur Bezirkswahlbehörde brachte. Die ÖVP Forchtenstein hatte die Vorgänge rund um die Stichwahl wiederholt kritisiert und sich, nachdem die Landeswahlbehörde die Wahlanfechtung abgewiesen hatte, an den VfGH gewandt – mehr dazu in Forchtenstein: Bürgermeisterwahl muss wiederholt werden.