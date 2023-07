Doskozil: SPÖ Bgld. legt Standpunkte fest

In der Politik müsse sich jeder ständig hinterfragen, so Doskozil: „Das werde auch ich machen“. Wenn dieses Hinterfragen dazu führe, dass er der richtige Kandidat im Burgenland für die nächsten Wahlen sein werde, dann werde er das sein und sich – wie auch jetzt – mit vollem Einsatz für die Interessen der burgenländischen Bevölkerung einsetzen.

Doskozil über LH-Konferenz Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) zieht unter anderem Bilanz über den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz.

Doskozil: Keine Kommunikation als Einzelperson mehr

Von „Burgenland heute“-Moderator Hannes Auer gefragt, ob er künftig wie früher an der Bundes-SPÖ öffentlich Kritik üben werde, wenn ihm etwas nicht passe, antwortete Doskozil: „Wir werden auch in Verbindung mit der Bevölkerung unsere Standpunkte definieren müssen, auch in schwierigen Themen, die jetzt aktuell – auch speziell was die SPÖ betrifft – diskutiert werden.“ Dazu werde man im Herbst, von den Bezirks- und Landesgremien getragen, Standpunkte einnehmen, die man auch kommunizieren werde. „Es wird nicht mehr so sein, dass eine Einzelperson kommuniziert, sondern es wird einen klaren Standpunkt der burgenländischen Sozialdemokratie geben“, kündigte Doskozil an.

Finanzausgleich: Ringen ums Geld

Auch die aktuellen Finanzausgleichsverhandlungen waren ein Thema im „Burgenland heute“-Interview. Die Länder wollen ja mehr Geld für Länder und Gemeinden und weniger für den Bund. Ihre Argumentation: Die Länder bräuchten mehr finanzielle Mittel für ihre Aufgaben in Bereichen wie Pflege, Gesundheit, Bildung. Man habe in den vergangenen sechs Monaten intensiv verhandelt und im Bereich Gesundheit durchaus einiges erreicht, sagte Doskozil, der am Montag den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz offiziell an Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser übergeben hatte. So habe man sich mit dem Gesundheitsminister auf wesentliche inhaltliche Reformschritte geeinigt.

Der derzeitige Finanzausgleich basiert auf dem Jahr 2017. Damals seien die finanziellen Rahmenbedingungen anders als heute gewesen, betonte Doskozil. Das Anwachsen des finanziellen Bedarfs hätten bis dato die Länder geschluckt und das müsse jetzt ausgeglichen werden, so Doskozil. Das Burgenland bekam im Jahr 2021 rund 534 Millionen Euro, heuer sind es planmäßig rund 659 Millionen Euro. Doch der Finanzausgleich teile sich prozentuell auf, sagte Doskozil. Man habe 2017 20 Prozent zugeteilt bekommen und bekomme auch jetzt 20 Prozent dafür, obwohl die Bedürfnisse „diametral steigen“ würden. Die Summe sei auch bei den Anteilen des Bundes gestiegen, argumentierte Doskozil.