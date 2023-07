Chronik

Zaun soll Olivenbäume vor Dieben schützen

Am vergangenen Wochenende hat ein ungewöhnlicher Diebstahl in Rust für Schlagzeilen gesorgt: Unbekannte stahlen mehr als 60 Olivenbäume. Der Landwirt betreibt – gemeinsam mit anderen Bauern – Olivenplantagen mit rund 10.000 Bäumen und will die Pflanzen künftig durch einen Zaun schützen.