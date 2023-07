Gesundheit

Förderung für Arztpraxen zeigt laut Land Wirkung

Rund 60 Prozent der Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin, gehen in den nächsten Jahren im Burgenland in Pension. Um auch in Zukunft eine wohnortnahe medizinische Versorgung gewährleisten zu können, startete das Land vor fünf Jahren eine Förderinitiative, die auch Wirkung zeige.