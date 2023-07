LH-Konferenz: Vorsitz offiziell übergeben

Sowohl Landeshauptmann Hans Peter Doskozil als auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, drängten in ihren Reden auf eine Einigung beim Finanzausgleich. Laut Doskozil befinden sich die Gespräche in einer finalen Phase. Man wisse allerdings noch nicht, ob und wann er zustande komme, so Doskozil.

„Faire Verteilung wichtig“

Laut Doskozil schwebte der Finanzausgleich während der Zeit des Vorsitzes über allen anderen Themen. Eine faire Verteilung der Mittel über den Finanzausgleich für die Länder sei enorm wichtig. Die Länder wüssten, was die Bedürfnisse der Menschen seien. Es sei nicht das Geld des Bundes, sondern das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, so Doskozil, der den Vorsitz anschließend offiziell an Peter Kaiser übergab.

APA/ROBERT JAEGER

Peter Kaiser forderte in seiner Rede über die Möglichkeit eines vertikalen Finanzausgleichs zu diskutieren. Der vertikale Verteilungsschlüssel liegt derzeit bei 68 zu 20 zu 12 zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Unter dem Kärntner Vorsitz soll eine Einigung gelingen. Geplant ist dafür auch eine außerordentliche Landeshauptleutekonferenz im Herbst. Eine Fortschreibung des Finanzausgleichs sei für ihn keine Option, hielt Kaiser fest. Als weiteren Schwerpunkt des Kärntner Vorsitzes hob Kaiser die Bekämpfung von Kinderarmut hervor. Zur „Stärkung“ nach einem halben Jahr als Vorsitzender überreichte er Doskozil einen Reindling und bekam im Gegenzug eine Burgenland-Statue.

Auch Vorsitz im Bundesrat übergeben

Der ehemalige Bundesratspräsident, Günter Kovacs (SPÖ), übergab das Amt an die neue Kärntner Bundesratspräsidentin Claudia Arpa (SPÖ). In den vergangenen sechs Monaten habe man versucht, den burgenländischen Weg in die Länder hinauszutragen und das sei auch gelungen, so Kovacs.