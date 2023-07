„Gräfin Mariza“ lockt Fans ins Felsentheater

Mit der „Gräfin Mariza“ hat man in Fertörakos auf einen Klassiker der Operetten-Literatur gesetzt. Die Handlung ist bekannt: Die reiche Gräfin Mariza erfindet einen Verlobten namens Baron Koloman Zsupán, um sich lästige Verehrer vom Leibe zu halten. Bei der Verlobungsfeier fällt sie aber aus allen Wolken, als der vermeintlich fiktive Baron plötzlich vor ihr steht. So einfach kann sich die Gräfin dem fröhlichen Werber nicht entziehen.

ORF

„Ein großes Abenteuer für uns alle“

Geleitet wird das Felsentheater von den Gerberhaus Kulturproduktionen. Auf der wetterfesten Bühne finden die Operettenvorstellungen vormittags und am späten Nachmittag statt. „Ich habe jetzt mit Kollegen gesprochen, die kaum Deutsch sprechen. Die werden von Tag zu Tag immer froher, endlich etwas ganz anderes zu tun, als das, was wir während der ungarischen Saison machen. Das ist ein großes Abenteuer für uns alle“, so Sänger Karoly Rupnik.

ORF

Ein Abenteuer, das beim Publikum gut ankommt. „Das ist fast originaler, als die österreichischen Versionen, weil ich denke, dass dieser Akzent, den die Ungarn beim Deutschen haben, macht das ganze erst authentisch“, so Silvia Mayerhofer vom Verein zur Förderung von Kultur Eisenstadt. „Wenn ich da zufriedene Gesichter herinnen sehe und die Leute ihre Nöte, Sorgen und so weiter für ein paar Stunden vergessen, dann haben wir etwas Richtiges getan“, sagte Intendant Sepp Schreiner.

ORF

Reinerlös geht an Klimaschutzprojekte in Brasilien

Ihn treibt eine besondere Motivation an, dieses Theater zu führen. Fünf Euro pro Karte gehen an Klimaschutzprojekte in Brasilien. „Ich habe 50 Jahre lang mehr oder weniger zugeschaut. Ich komme von der Bodenkultur, habe Landwirtschaft studiert und war dann in Brasilien. In diesem Jahr wollen wir erstmals die 100.000-Euro-Marke erzielen. Der Reinerlös geht an ausgewählte Projekte, wo Indigene bedroht sind und wo abgefackelt wird. Diese Gelder gehen an die Leute, die ich persönlich kenne“, so Intendant See Schreiner.

Noch bis 2. September gastiert in Fertörakos die temperamentvolle Gräfin Mariza vor der beeindruckenden Kulisse des Felsentheaters.