Schandorf feiert 100 Jahre Zugehörigkeit

Bei der Grenzziehung des Burgenlandes 1921 blieben die beiden südburgenländischen Gemeinden vorerst noch bei Ungarn. Zu Österreich und damit zum Burgenland kamen sie erst am 10. Jänner 1923. Dem vorausgegangen waren Befragungen in der Ortsbevölkerung. Während Luising für einen Verbleib bei Österreich gestimmt hat, entschied sich in Schandorf die Mehrheit für Ungarn. Wirtschaftliche und verkehrstechnische Argumente der österreichischen Verhandlungsdelegation brachten es aber letztlich dann doch zu Österreich.

ORF

Doskozil: „Vielfalt und Pluralität des Landes abgebildet“

Am Sonntag fand in Schandorf anlässlich dieses 100-jährigen Jubiläums eine große Festveranstaltung mit vielen Fest- und Ehrengästen statt, darunter auch Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Schandorf stehe in vielen Aspekten für die Identität des Landes. Die Volksgruppen, Vielfalt, Kultur und Pluralität seien in der Gemeinde abgebildet, so Doskozil. Schandorf sei heute ein unverzichtbarer Teil des Burgenlandes.