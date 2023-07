Rettenbach wird wieder zum Grasski-Mekka

Der kleine 450 Seelen-Ort wird wieder einmal zum Grasski-Mekka. Von 2. bis 6. August kommen die besten Nachwuchsathletinnen und Athleten der Welt nach Rettenbach, ins modernste Grasski-Zentrum Österreichs. Es ist bereits die dritte Junioren-WM, die der südburgenländische Ort stolz austrägt. „Als Grasski Mekka oder als Kitzbühel des Sommers ist Rettenbach mittlerweile untrennbar mit dem Grasski-Sport verbunden“, sagte der Obmann des Skizentrums Rettenbach, Thomas Auer.

ORF

Großevent mit Bedeutung für das Burgenland

Großevents wie dieses bringen nicht nur Sportlerinnen und Sportler in die Region, sondern auch Besucher und Gäste. „Solche Veranstaltungen mit Weltmeisterschafts-Charakter sind nicht nur für den Sport von besonderer Bedeutung, sondern auch für das Land Burgenland“, so Sportlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Auch sportlich ist die Erwartungshaltung hoch. Nach der historisch erfolgreichen Junioren-WM letztes Jahr in Deutschland will Team Österreich heuer nachlegen.

ORF

Burgenländerinnen wollen wieder abräumen

Auch die beiden Burgenländerinnen Emma Eberhardt und Tina Hetfleisch wollen zu Hause erneut WM-Gold holen."Ich versuche bei der J-WM alles zu geben, meinen Titel zu verteidigen und wenn es geht den einen oder anderen dazuzugewinnen", sagte die amtierende Junioren-Weltmeisterin Tina Hetfleisch. Am 2. August wird die Junioren-WM in Rettenbach feierlich eröffnet. Am 3. August geht es dann sportlich mit dem Super-G los.