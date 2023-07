WM-Abschiedslauf für Gernot Ymsen

Die Orientierungslauf-Weltmeisterschaft in der Schweiz ist für Routinier Gernot Ymsen die 18. und letzte WM seiner Karriere. Am Samstag hat der 39-jährige vom HSV Pinkafeld sein letztes Einzel-Rennen bestritten. Im Finale über die Mitteldistanz ist Ymsen auf den 19. Platz gelaufen. „Für mich war es eigentlich ein gutes Rennen. Ich habe lediglich den ersten Posten gesucht, aber danach ist es wirklich gut für mich gegangen. Es war eine gute Leistung, mit der ich zufrieden sein kann. Top-20 ist für mich okay“, so Ymsen.

Optimistisch und positiv in das Abschlussrennen

Was Ymsen in seiner gesamten Karriere übrigens verwehrt geblieben ist, schaffte am Samstag der 24-jährige Jannis Bonek. Der Wiener holt mit Bronze als erster Österreicher eine Einzel-Medaille bei einer Orientierungslauf-Weltmeisterschaft. Natürlich auch zur Freude von Teamkollege Gernot Ymsen. „Wir haben auf jeden Fall aus österreichischer Sicht mit dieser Medaille ein historisches Ergebnis erreicht. Dazu kann man nur gratulieren. Da freut sich das ganze Team – und dementsprechend positiv gehen wir in das Abschlussrennen mit der Staffel“, so Ymsen.

Ferri Gassner

In der angesprochenen Staffel läuft Gernot Ymsen gemeinsam mit Sensations-Mann Jannis Bonek und mit Matthias Gröll. Dem österreichischen Team ist im WM-Abschiedslauf von Gernot Ymsen durchaus eine Medaille zuzutrauen.