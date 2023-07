Wasserrettung: Wenn Minuten entscheiden

60 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, engagieren sich bei der Wasserrettung. Sie helfen bei der Suche nach Vermissten, versorgen Verletzte und erschöpfte Schwimmer. Etwa zehnmal im Jahr werden die Helfer zu Notfällen gerufen. Das Boot ist dafür mit Sauerstoff und Defibrillator ausgestattet, denn oft können Minuten und Sekunden entscheidend sein.

Freizeit wird zur Arbeitszeit

Das Personal sei sehr gut ausgebildet und habe eine erweiterte Erste-Hilfe-Ausbildung absolviert. Immer wieder seien auch Notfallsanitäter mit an Board. Wenn es zu Notfällen am Wasser kommen würde, könne man bereits vor Ort die ersten Maßnahmen setzen, bevor an Land die Person an die Rettungskräfte übergeben werde, so Stefan Ferschich, Landesleiter der Wasserrettung.

ORF

Wer bei der Wasserrettung mitmachen will, muss Rettungsschwimmer sein. Kristof Nemes ist als Ehrenamtlicher seit zirka drei Jahren regelmäßig im Einsatz. „Ich bin ein guter Schwimmer und bin gerne im Wasser. Neben meinem Beruf als Sanitäter in Oberpullendorf mache ich ein bis zwei Dienste freiwillig bei der Wasserrettung“, so Nemes. Bootsführer Rolf Schollmeyer absolvierte im Juli bereits neun Dienste. Es sei ein Ehrenamt und die Motivation bestehe darin, da zu sein, wenn jemand Hilfe brauche, so Schollmeyer.

Wasserstand auch bei Wasserrettung Thema

Neben den Bereitschaftdiensten setzen die Wasserretter auch auf Information. Wer auf das Wasser will, sollte ein Handy, Trinkwasser und Sonnenschutz dabei haben. Sollte selbstverständlich sein, ist es aber laut Ferschich nicht. Bevor man mit dem Boot herausfahre, sollte man in den Himmel schauen und beobachten, wie sich das Wetter entwickle. Offen ist, wie lange der See noch für Boote befahrbar ist. Sinkt der Wasserstand stark, muss auch die Wasserrettung ihren Dienst einstellen.