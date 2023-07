Kritischer Blick auf „Die beste aller Welten“

Die Arbeit von Wolfgang Horwath ist gespickt mit Botschaften. Seine Themen sind vor allem Reaktionen auf die gesellschaftspolitischen Phänomene unserer Zeit. Es sei ein wichtiger Teil seiner Arbeiten, Inhalte oder Botschaften zu übermitteln, weil er glaube, dass Kunst eine sehr kommunikative Sache sei, erklärte der Maler.

Gesellschaftskritik auf den zweiten Blick

In der Ausstellung sehe man vieles, was vielleicht auch unangenehm sei, auf einen ersten Blick wirke es oft sehr beruhigt und angenehm, aber wenn man dann davor stehe, sei es manchmal sogar erdrückend und bedrohlich, aber gleichzeitig denke man nach, so die Kuratorin Barbara Mithlinger. Wolfgang Horwath möchte Missstände nicht anklagen oder gar Schuld zuweisen, er möchte mit seinen Bildern vielmehr aufmerksam machen, genau hinzusehen. „Ich bin kein Künstler, der sozusagen seine eigenen Impressionen oder seinen eigenen Zustand zum Ausdruck bringen will, sondern mir geht es immer irgendwie um eine Reflexion aus der gesellschaftspolitischen und kulturpolitischen Geschichte“, sagte Horwarth.

„Die Gesellschaftskritik ist nicht bei allen Bildern sofort sichtbar, aber genau das macht es aus, dass es einen zweiten und dritten Blick benötigt und oft auch ein Augenzwinkern, um zu verstehen, was er meinte, aber er kommt nicht mit dem Holzhammer“, meinte Besucherin Elke Mischling. Die ausgestellten Werke hat der Künstler in den vergangenen 20 Jahren gemalt. Das Publikum ist von der Vielfalt beeindruckt. „Er versteht es wie kein Anderer diese Klaviatur der Kunst. Er ist ein Könner und er ist ein Wissender und er stellt das nie in den Vordergrund“ sagte etwa Besucher Klaus Ludwig Kerstinger. Die Ausstellung „Die beste aller Welten“ ist in der Landesgalerie in Eisenstadt bis 17. September zu sehen.