Feuerwehr befreit Siebenschläfer aus Wohnhaus

In der Waldrandsiedlung in Loretto bemerkte eine Bewohnerin am Samstag in ihrem Wohnhaus ungewöhnliche Geräusche und alarmierte über Notruf die Feuerwehr. Nachdem die Einsatzmannschaft das Gebäude kontrolliert hatte, wurde ein verirrter Siebenschläfer hinter einem Kasten aufgefunden.

FF Loretto

Um das Tier zu sicher und unverletzt befreien zu können, musste laut der Feuerwehr ein Kasten besonders vorsichtig und aufwendig abgebaut werden. Anschließend wurde der Siebenschläfer unverletzt in seiner Umgebung wieder freigelassen. Die Feuerwehr Loretto war mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann für zwei Stunden im Einsatz.