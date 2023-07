Commerzialbank: Was wurde aus den Filialen?

In Loipersbach – so könnte man meinen -hat die Commerzialbank noch immer geöffnet: Der bekannte Schriftzug ist auch drei Jahre nach der Schließung der Bank noch gut erhalten. Ähnlich ist die Situation im Nachbarort Schattendorf. Beide Bankfilialen, also in Loipersbach und Schattendorf, wurden von Privatpersonen gekauft. Hier sollen Geschäftslokale entstehen. Die Gemeinden haben in den vergangenen Jahren zu wenig Geld gehabt, um die Objekte selbst zu kaufen.

„Das Haus hat ungefähr 160 Quadratmeter. Es hatte damals einen ungefähren Schätzwert von 266.000 Euro, das war damals der Gemeinde zu viel. Es hat dabei dann ein Spekulant den Vorzug bekommen, und das hat uns eigentlich in unserer Entscheidung Recht gegeben, weil die ehemalige Filiale ist bis heute noch ungenutzt“, so der Schattendorfer Bürgermeister Thomas Hoffmann (SPÖ).

Auch in Baumgarten, Krensdorf und Hirm haben Private die ehemaligen Commerzialbanken gekauft. Teilweise stehen sie noch leer, etwa in Hirm. Die Filiale in Forchtenstein ist seit dem Vorjahr der Hauskrankenpflege-Stützpunkt der Volkshilfe – mehr dazu in Neue Volkshilfe-Stützpunkte. In Mattersburg ist das Unternehmen „fit2work“ in der früheren Bankfiliale untergebracht.

Von der Bankfiliale zum Gemeindeamt

Eine ganz andere Verwendung hat die Bankfiliale in Zemendorf-Stöttera. Hier ist seit fast zwei Jahren die Gemeinde untergebracht. Ein Bankomat, das Foyer und auch der Tresorraum erinnern heute noch an die ehemalige Bank. „Das Gebäude hier hat ungefähr rund eine Million Euro gekostet. Der Kaufpreis belief sich bei 700.000, und circa 300.000 Euro wurden in das Mobiliar und in den Ausbau investiert“, so Herbert Pinter, ÖVP-Bürgermeister von Zemendorf-Stöttera.

Es gab bereits länger den Plan, ein neues Gemeindeamt zu errichten. „Die Kostenschätzungen für ein neues Gemeindeamt hätten sich ungefähr auf 2,5 Millionen bis 3 Millionen Euro belaufen. Es war aus unserer Sicht auf jeden Fall die günstige Variante und vor allem auch die schnellere“, so Pinter.

In Draßburg hat die Gemeinde die alte Commerzialbank samt Park davor gekauft. 150.000 Euro wurden für die rund 1.300 Quadratmeter bezahlt. „Prinzipiell wollten wir verhindern, dass Großinvestoren dieses Grundstück kaufen und es bis auf den letzten Millimeter zupflastern, oder irgendeinen hässlichen Kubus hier bauen und damit die Idylle und das Gesamtbild zerstören“, so Christoph Haider, Draßburger SPÖ-Bürgermeister. Mittlerweile sind in der früheren Bank die Postpartnerstelle und ein kleiner Regionalshop untergebracht.