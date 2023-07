Schon jetzt mehr Neuzulassungen als 2022

2022 wurden im Burgenland 3.261 neue Pkws zugelassen. Heuer waren es in den ersten sechs Monaten schon 3.728 – also um 467 mehr. Das geht aus den Daten der Statistik Austria hervor. Im Burgenland sind die meisten Neuzulassungen heuer – nämlich mehr als 1.500 – nach wie vor Benzin-Autos, gefolgt von Benzin-Elektro-Hybridautos. Auch 624 Elektroautos wurden heuer im Burgenland schon neu zugelassen.

Mehr Pkws mit alternativem Antrieb

Österreichweit ist generell ein deutlicher Anstieg an Pkw-Zulassungen mit alternativem Antrieb zu beobachten. In dieser Kategorie stieg die Zahl der Neuzulassungen in ganz Österreich um fast 40 Prozent. Damit hat fast die Hälfte aller heuer neu zugelassenen Pkws einen alternativen Antrieb.

Trotz des heurigen Anstiegs kommen die Neuzulassungen noch nicht an die Zahlen vor der Coronavirus-Pandemie heran. Vor allem im Vorjahr gab es einen extremen Einbruch: Gründe dafür waren etwa Lieferprobleme von Chips und dadurch ausgelöste lange Wartezeiten auf Autos.