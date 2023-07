Nach CoV: Weniger Kinder können schwimmen

Sie sehe, dass die Coronavirus-Zeit bei der Gruppe der Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren eine Rolle spiele, sagte die Koordinatorin der Sportunion Burgenland, Sonja Zinkl. Während der Pandemie seien viele Kurse ausgefallen und deswegen könnten jetzt mehr Kinder nicht schwimmen, als in den Zeiten vor der Pandemie. Umso mehr komme es zu Unfällen.

ORF

„Familien haben Pools zu Hause und da ist es einfach wichtig, dass die Kinder Sicherheit im Wasser erlangen, dass sie wissen, wenn sie hineinfallen, wie sie zum Beckenrand kommen“, so Zinkl. Daher sei es so wichtig, dass man Schwimmkurse veranstalte. Schließlich erlernen die Kinder im Schwimmkurs nicht nur, sich selbst über Wasser zu halten, sondern auch Vertrauen in sich selbst.

Schwimmkurs mit Schwimmtrainerin Iris Schmidt

Den ganzen Sommer werden in allen Bezirken des Burgenlandes Kurse von den großen Sportverbänden ASVÖ, ASKÖ und Union für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten. „Wir haben jetzt zum Beginn vier Standorte mit insgesamt elf Kursen. Wir haben durchschnittlich sechs Kinder. Wir wollen die Gruppen klein halten und haben dafür qualifizierte Trainer und Trainerinnen“, so Sonja Zinkl.