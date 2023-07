Klimabonus: Höhe richtet sich nach Wohnort

Mit dem Klimabonus sollte ein Ausgleich dafür gesetzt werden, dass klimaschädliches CO2 seit dem Vorjahr einen Preis hat – mehr dazu in Auszahlung von Klimabonus und Teuerungsabgeltung begonnen. Den Klimabonus bekommen all jene Menschen, die heuer für zumindest sechs Monate ihren Hauptwohnsitz in Österreicher haben, unabhängig von Staatsbürgerschaft und Alter.

Wie bekomme ich den Klimabonus?

Er wird direkt auf das Konto überwiesen, wenn man regelmäßig Geld vom Staat bekomme oder bei FinanzOnline angemeldet ist. Wenn keine aktuellen Bankdaten bekannt sind, kommt der Klimabonus per Post mit einem RSa-Brief als Gutschein. Dieser kann bei den Bankfilialen der Post in Bargeld getauscht werden.

Wie hoch ist mein Klimabonus?

Jeder und jede bekommt einen Sockelbetrag von 110 Euro. Je nachdem wo man lebt, bekommt man zusätzlich einen Regionalausgleich in der Höhe von 40 Euro, 75 Euro oder 110 Euro. Je besser die Anbindung in meinem Heimatort an den öffentlichen Verkehr ist, umso geringer ist der Klimabonus.

In Eisenstadt beträgt der Klimabonus 150 Euro. Er setzt sich zusammen aus dem Sockelbetrag von 110 Euro plus 40 Euro Regionalzuschlag. In Oberwart beträgt der Klimabonus 185 Euro. Hier gibt es einen Regionalausgleich von 75 Euro. Bewohner von Stadtschlaining oder Oberschützen bekommen hingegen einen Klimabonus von 220 Euro, weil hier der öffentliche Verkehr schlechter ausgebaut ist. Auch in Rudersdorf oder Frauenkirchen beträgt der Klimabonus 220 Euro. Minderjährige bekommen die Hälfte und alle, die aufgrund einer Behinderung keine Öffis nutzen können, bekommen 220€.

Wann bekomme ich den Klimabonus?

Die Auszahlungen werden zwischen Herbst 2023 und Frühjahr 2024 abgewickelt.