Mehr Burgenländer öffentlich unterwegs

Die hohen Spritpreise, ein stärkeres Umweltbewusstsein und ein besseres Angebot seien für diesen Umstieg auf Öffis verantwortlich, heißt es in der Studie. Es habe sich bezahlt gemacht, in neue Buslinien zu investieren und die Taktfrequenzen von Bus und Bahn zu erhöhen, sagte Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) bei der Präsentation der Studie am Mittwoch.

ORF

Anrufsammeltaxis ab September

Nun sollen ab September im Landessüden die burgenländischen Anrufsammeltaxis – kurz Bast – das Angebot ergänzen, so Dorner: „Das ist aus meiner Sicht ein wirklicher Meilenstein im Bereich des öffentlichen Verkehrssystems, weil das auch in den Tarif des öffentlichen Verkehrs integriert wird.“ Man könne den Bast also beispielsweise auch mit dem Klimaticket benutzen. Die Betriebszeiten seien von 5.00 Uhr bis 20.00 Uhr und man habe die Garantie, innerhalb von 60 Minuten dementsprechend transportiert zu werden, so Dorner – mehr dazu in Details zu neuen Anrufsammeltaxis.

ORF

55 Prozent der Haushalte mehr als ein Auto

Die Studie zeigt auch, dass es in 55 Prozent der burgenländischen Haushalte zwei und mehr Autos gibt. Das könnte sich durch das Sammeltaxiangebot ändern, hofft Verkehrskoordinator Peter Zinggl. Man werde es in den meisten Fällen nicht schaffen, dass Burgenländer aufs Auto verzichten können. Aber was man schaffen könne, sei, dass die Burgenländerinnen und Burgenländer aufs Dritt- oder Zweitauto im Haushalt verzichten können. Das würde auch eine wesentliche finanzielle Einsparung für sie bedeuten, so Zinggl.

Öffentlichen Verkehr weiter ausbauen

In den Ausbau des öffentlichen Verkehrs soll weiter investiert werden, kündigte Dorner an. Betrug das Budget für den öffentlichen Verkehr im Land vor drei Jahren noch 18 Millionen Euro, sind es aktuell knapp 50 Millionen Euro.