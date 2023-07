Breitbandausbau: Schnelles Internet für Rechnitz

91 Prozent der burgenländischen Haushalte seien mit Breitband – also schnellem Internetzugang -versorgt, heißt es am Dienstag von Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Man sei damit gut aufgestellt, aber es gebe in einigen Regionen durchaus Aufholbedarf. „Wir haben gerade im Mittel- und im Südburgenland viele sogenannte weiße Flecken, was die Breitbandversorgung betrifft. Das bedeutet, dass wir dort eine Internetanbindung haben von weniger als 30 Megabit pro Sekunde. Und da haben wir in Südburgenland und im Mittelburgenland auf jeden Fall Aufholbedarf“, so Schneemann.

Stufenweise Erweiterung der Infrastruktur

Das soll sich in Rechnitz nun ändern. Ab Herbst werden Haushalte und Unternehmen an das Glasfaser-Netz angeschlossen werden. 5,5 Millionen Euro werden investiert – die Hälfte davon sind Fördergelder, die andere Hälfte investiert A1. 62 Kilometer Glasfaser werden verlegt.

„Das Ziel ist, heuer ungefähr fünf Prozent der Haushalte anzuschließen und dann den Großteil der Haushalte im nächsten Jahr, um eben diese digitale Infrastruktur auch hier nach Rechnitz zu bringen. Somit sind die Haushalte hier gerüstet, im digitalen Leben teilzunehmen: Das Home Office, das Home Schooling, jede Art von Videokonferenzen oder auch Entertainment. Das gilt aber nicht nur für Privathaushalte, sondern auch für Unternehmen, die hier angesiedelt sind“, so Marcus Grausam, CEO von A1.

Bis 2025: Alle Gemeinden mit schnellem Internet

In Summe baut A1 aktuell in 13 Gemeinden das Breitband-Netz aus. „Ohne diese Weiterentwicklung werden wir auf jeden Fall Wettbewerbsnachteile habenauf jeden Fall auch Nachteile haben, was die ländliche Entwicklung betrifft“, so Schneemann. Bis 2025 sollten alle burgenländischen Haushalte schnelles Internet haben.