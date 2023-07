Hannah I. neue Weinkönigin des Landes

Präsentiert wurde die neue Weinkönigin im Martinsschlössl in Donnerskirchen. Wetschka löst damit die bisherige Weinkönigin Susanne Riepl aus Gols ab. Königin Hannah I. und ihre Prinzessin Sophie sind die künftigen Vorzeigewinzerinnen des Weinlandes Burgenland. „Die Freude ist sehr groß, dass sich jetzt das Land Burgenland als Weinkönigin vertreten darf“, so die neue Weinkönigin Hannah I..

ORF/Limbach

Seit 1968 wird alle zwei Jahre eine royale Repräsentantin gekrönt. Ausgewählt wird sie von Vertretern der burgenländischen Landwirtschaftskammer und der heimischen Weinszene. Die royale Amtsübergabe ist für den 23. August im Rahmen der Eisenstädter Wein- und Genusstage geplant.

Die neue Weinkönigin im Gespräch mit ORF Burgenland-Redakteurin Inge Maria Limbach

Nur lächeln und hübsch sein – dieses Königinnenmodell hat ohnehin längst ausgedient. „Also wir werden jetzt einmal in die Anfänge schauen, wo wir überall auftreten dürfen, wie lautstark unsere Meinung werden wird. Und wenn wir dann einen Punkt finden, wo wir vielleicht gerne was verändern würden, dann werden wir das auf jeden Fall angehen“, so Hannah I.