Chronik

Eisenstadt: „Cooling-Center“ im Rathaus eröffnet

Im Burgenland steigen am Dienstag die Tageshöchstwerte wieder über 30 Grad. Vielen Menschen – besonders älteren – setzt die Hitze derzeit zu. Im Rathaus in Eisenstadt wurde am Dienstag das erste „Cooling-Center“ des Burgenlandes eröffnet.