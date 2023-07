Zwei Metalldiebe gefasst

Der 39-jährige Grundstücksbesitzer verständigte die Polizei gegen 14.00 Uhr, weil der Alarm seines Überwachungssystems ausgelöst worden war. Der Mann hatte anschließend auf den Überwachungskameras beobachtet, wie zwei Männer die Aluminiumprofile in ein Auto verluden. Als die Polizei eintraf, waren die Täter bereits weg.

Polizei entdeckte Auto in Hornstein

Die Polizei nahm sofort die Fahndung auf und entdeckte den gesuchten Wagen eine halbe Stunde später in Hornstein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung). Die Polizisten durchsuchten den Laderaum und fanden dort die in Oggau gestohlene Aluminiumprofile. Die beiden Tatverdächtigen, ein 16-jähriger und ein 23-jähriger ungarischer Staatsangehöriger, wurden festgenommen und in der Polizeiinspektion einvernommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete für beide Diebe eine Anzeige auf freiem Fuß an.