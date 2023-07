Foodpoint Pinkafeld: Vergünstigt Einkaufen im Sozialmarkt

In Österreich werden jährlich etwa eine Million Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Der Verein myFood – der den Foodpoint in Pinkafeld betreibt – will dem entgegenwirken und bietet die Lebensmittel kostengünstiger an. „Wir betreuen dort bedürftige Menschen, die ein geringeres Einkommen haben, die bei uns günstig die Ware erhalten können. waren“, sagt Obmann Benjamin Flassig.

Im Foodpoint werden Lebensmittel angeboten, die in den Supermärkten nicht mehr verkauft werden können. Sie sind zum Beispiel beschädigt oder abgelaufen aber trotzdem noch gut. Diese Lebensmittel können günstiger gekauft werden. Mit dem Geld werden die Unkosten gedeckt.

Mitgliedschaft als einzige Voraussetzung für Einkauf

Jeder kann bei Foodpoint einkaufen, unabhängig vom Einkommen. Voraussetzung ist eine kostenlose Mitgliedschaft im Verein. Menschen mit einem geringen Einkommen bekommen eine Sozialmarkt-Karte, alle anderen eine Lebensmittelretter-Karte.

„Es können Leute mit geringeren Einkommen kommen. Da gibt es aber keinen fixen Betrag, wir können es daher individuell festlegen. Im Lebensmittelbereich kann jeder Lebensmittel retten. Es kann aber sein, dass manche Produkte nur an die Leute im Sozialbereich weitergegeben werden“, so Obmann Benjamin Flassig. Aktuell kommen täglich etwa 100 Leute in den Sozialmarkt. Der Verein my.Food betreibt auch einen Foodpoint in Oberwart und einen in Hartberg in der Steiermark.