Chronik

50 Jahre Jugendfeuerwehren: „Wir brennen für die Feuerwehr“

Löschen, bergen, Leben retten: In Zeiten der Wetterextreme sind die Leistungen der freiwilligen Feuerwehr wichtiger denn je. Um für Zukunft gerüstet zu sein, spielt die Nachwuchsförderung eine große Rolle. Seit 50 Jahren gibt es die Jugendfeuerwehren. In Gols wurde am vergangenen Wochenende gefeiert.