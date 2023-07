Modernes Bauen feiern und dokumentieren

Das Haus Dellacher in Oberwart wurde in den 1960er-Jahren nach einem Entwurf von Raimund Abraham – eines später weltbekannten Architekten – erbaut. Es stand lange leer. Jetzt gibt es im Haus Führungen und Veranstaltungen wie eben das Jubiläumsfest des „Architektur Raumburgenland“. Der Verein wurde vor 30 Jahren von ein paar Architekten und Landesbeamten gegründet.

ORF

Modernes Bauen dokumentieren und Verständnis wecken

Deren Ziel sei es gewesen, modernes Bauen im Burgenland ständig zu dokumentieren, einer breiten Öffentlichkeit zugängig zu machen und Architekturverständnis zu wecken, erklärte der Obmann des „Architektur Raumburgenland“, Tomm Fichtner. Außerdem sei es darum gegangen, ein Diskussionsforum zu bilden, in dem sich Bauinteressierte mit Behörden und Architekten austauschen können.

Fotostrecke mit 9 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Das Haus Dellacher ist für den in Eisenstadt ansässigen Verein eine Art Dependance im Landessüden. Hausherr ist der aus Kirchschlag stammende Architekt Hannes Handler. Er hatte das damals schon recht desolate Gebäude gekauft 2015 und es seither fachgerecht saniert und geöffnet. Architektur-Interessierte können das Haus besichtigen. Während der Coronavirus-Pandmie waren Führungen allerdings nicht möglich. Aber man habe angefangen, das Haus wochen- und tageweise zu vermieten und es sei unglaublich, was passiert sei, es sei internationales Publikum gekommen. Jetzt sei man in der dritten Saison und der Sommer sei meistens ziemlich ausgebucht.

Schwerpunktthema Bodenverbrauch

Im Architektur Raumburgenland vollzieht sich derzeit ein Generationenwechsel. Das junge Vorstandsteam will unter anderem die Kinder- und Jugendarbeit ausbauen und setzt auf Schwerpunktthemen wie Bodenverbrauch. Dabei gehe es darum, dass man auch Konzepte aufzeige und gute Beispiele, wie man innerdörflich verdichten könne und wie man Bestandsgebäude gut umbauen könne, erklärte Architekt Nikolaus Gartner.